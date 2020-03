Favara. All’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” si è insediata la nuova dirigente scolastica

Si è insediata questa mattina all’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” la nuova dirigente scolastica Carmela Sgarioto, ragusana e già docente di matematica e scienze di scuola secondaria in istituti dell’Emilia Romagna e della Sicilia. E’ dirigente dallo scorso primo settembre ed è stata in servizio a Reggio Calabria presso l’I. C. “San Sperato-Cardeto”. Sostituisce Antonietta Morreale, scomparsa prematuramete a febbraio. Ieri stesso ha voluto incontrare lo staff dirigenziale della scuola e i docenti responsabili di plesso e con specifici incarichi, per una informale riunione di presentazione. “Ho avuto un impatto positivo con la nuova realtà scolastica che mi hanno assegnato di dirigere- ha detto dopo una prima ricognizione la nuova dirigente – e ho potuto notare subito che il “Falcone Borsellino” è una scuola organizzata e che eroga servizi di qualità. Insieme ai docenti e a tutto il personale scolastico cercheremo di progettare sin da subito una serie di iniziative da proporre ai nostri alunni di ogni ordine e grado, soprattutto nella direzione di una crescita educata dei giovani proponendo, modelli di vita sana legati all’alimentazione e alla cura dell’ambiente”. Ha anticipato che a giorni farà una visita classe per classe per salutare docenti e alunni. “Incontrerò anche le autorità locali – ha aggiunto -, iniziando a conoscere più da vicino il territorio di una cittadina che mi hanno presentata dinamica e ridente”.