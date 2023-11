Favara alza la voce: Manifestazione ‘L’Amore è…’ per sensibilizzare contro la violenza di genere

“L’Amore è…”. E’ stato questo il titolo della manifestazione organizzata dall’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” di Favara in collaborazione con l’AICS di Agrigento in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza delle donne”. Tante le riflessioni e testimonianze sul tema che ogni giorno riempie le pagine di cronaca nera.



Nella palestra della “Falcone Borsellino” la dirigente scolastica Maria Vella ha invitato le proprie alunne a denunciare disagi, tentativi di violenza, soprusi, anche grazie agli strumenti che la scuola offre, come lo Sportello Ascolto ed il supporto psicologico con personale qualificato. Ospiti della manifestazione Liliana Militello, responsabile del Centro Antiviolenza “Gloria” di Favara, Rosalba Di Piazza, responsabile della Casa di accoglienza “La mano di Francesco”, Vincenzo Iorio, già luogotenente dei Carabinieri ed esperto internazionale su questi reati e Giuseppe Petix, presidente provinciale dell’AICS.



Nel corso della manifestazione sono stati premiati gli alunni che hanno partecipato al concorso “Una fiaba contro la violenza delle donne” indetto da Lorella Zarbo, dirigente provinciale del dipartimento arte e pari opportunità dell’ AICS Agrigento. Tantissimi gli elaborati presentati con storie di spessore che dimostrano l’approccio sensibile che gli alunni della “Falcone Borsellino” hanno su questa particolare tematica, da anni sempre al centro delle proposte ed iniziative didattiche della scuola. Molto apprezzati gli interventi musicali delle alunne Lara Simone ed Elison Simone al pianoforte e le esibizioni canore di Manuela Vitello e Aurora Di Nolfo che hanno presentato i celebri brani “Bambola” di Patty Pravo e “Il peso del coraggio” di Fiorella Mannoia. Toccanti le coreografie del gruppo ballo della scuola e la drammatizzazione sull’impegno sociale di Franca Viola. Emozioni finali forti per tutti i presenti durante la deposizione di fiori di carta sotto il ritratto di Giulia, realizzato dall’artista Anna Lauricella Luca. A fare da scenografia alla manifestazione una qualificata esposizione a tema da parte delle pittrici dell’Associazione “Il giardino degli artisti”.