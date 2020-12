Favara. Amministrative 2021. Michele Montalbano presenta alla città il movimento politico-civico “Cambiare Passo”

Mentre mancano poche settimane per salutare definitivamente questo nefasto 2020, c’è già chi guarda al 2021 e alle prossime amministrative favaresi. Tra questi, a presentare ufficialmente ai cittadini di Favara un nuovo movimento politico e civico in previsione delle prossime elezioni per il rinnovo del sindaco e dei consiglieri comunali, c’è Michele Montalbano con “Cambiare passo”. Di seguito la nota stampa integrale.

“Oggi ufficialmente si presenta alla città il Movimento Politico Civico “Cambiare Passo”. Un insieme di uomini, donne e giovani che intendono essere protagonisti del proprio territorio, della propria città, cittadini impegnati nella gestione della pubblica amministrazione, senza condizionamenti retrogradi vogliono essere artefici del proprio futuro. Un movimento politico civico centro di aggregazione di coloro i quali sentono forte l’appartenenza di questa nostra amata città. Il Movimento condivide i valori storici ed i percorsi del centrodestra favarese,

dentro la grande famiglia degli autonomisti. Si intende promuovere l’esigenza di “Cambiare Passo” in una realtà fin troppo penalizzata, ed intraprendere, tutti insieme la strada verso la NORMALITA’. Nessuno può e deve rimanere indietro, dove forte è l’esigenza di formare il culto della propria città, quella che appartiene a tutti, alimentando la formazione di una nuova classe dirigente. Siamo convinti che la normalità passa dalla competenza, dall’impegno, ed alla visione di una prospettiva di crescita sociale ed economica. Il movimento si impegna a promuovere una politica amministrativa moderna, che sappia avere idee…tante idee! Mettiamo in primo piano la competenza, convinti che una politica fatta di conoscenza diventa sempre più forte e coesa, e rende più applicabile qualsiasi forma burocratica. Competenza, conoscenza, attenzione sono valori imprescindibili per potere cambiare il passo a questa città ed indirizzarla verso un contesto di normaltà. Normalità vuole significare incisività in tutto ciò che è ordinario e quotidiano:

 Decoro Urbano

 Ville, Giardini, aree pedonabili

 Tributi e tassazione solidale

 Massima attenzione sul funzionamento dei servizi idrici e di raccolta dei rifiuti

 Valorizzazione delle risorse umane

 Totale attenzione al variegato mondo dell’associazionismo attivo in città

 Priorità alle fasce bisognose ed alla disabilità

 Competenza e conoscenza dei fondi europei

Dobbiamo pensare ad una nuova concezione della pubblica amministrazione, più manageriale e produttiva dove tutti possano essere valorizzati al meglio, in un contesto di partenariato pubblico/privato. Il futuro è nostro! Ed insieme alle prossime amministrative prepariamoci senza paura, con idee e modernità a #CAMBIAREPASSO”.

Un manifesto politico a tutti gli effetti che apre le danze per le amministrative 2021 a Favara.