Favara. Amministrative 2021. Sabato 24 ottobre il prossimo incontro del Movimento NOIper

La “politica per” e non la “politica di”. Il movimento NOIper si apre alla città di Favara.

In vista delle prossime elezioni amministrative, presso la sede di a Favara in via Vittorio Veneto 60,​ si è svolto un incontro del Movimento NOIper. Alla presenza dei fondatori del movimento e di tanti professionisti si è analizzata la situazione politica amministrativa ma soprattutto dell’impegno concreto di diverse esperienze professionali e politiche per rilanciare e rigenerare un processo di cambiamento della città. La presenza di tante professionalità spinge il Movimento NOIper a intensificare il confronto e la partecipazione con la cittadinanza, avviando una serie di iniziative per elaborare una proposta progettuale ampia e di emergenza.

Siamo e continuiamo ad essere disponibili al sano confronto con le altre forze politiche e civiche, perché pienamente convinti che non può privilegiarsi un progetto che vede solo il “singolo soggetto alla regia”, ma serve oggi più che mai una forte squadra e un’ampia convergenza su idee da trasformare in progetti realizzabili.

Favara merita di conoscere la reale situazione amministrativa ma anche di conoscere un’idea di sviluppo economico del territorio con il necessario e costante rapporto costruttivo le istituzioni regionali e nazionali.

Il prossimo incontro si terrà sabato​ 24 ottobre per approfondire le varie tematiche che interessano lo sviluppo economico della città, delle tante attività commerciali ed imprenditoriali, dell’associazionismo e degli operatori culturali per ampliare quanto più possibile la platea di partecipazione a questo ambizioso progetto che deve caratterizzarsi per una nuova fase che vede la “politica per” e non la “politica di”.

Il Futuro di FAVARA è QUI! Vogliamo aprire una grande prospettiva per il futuro di Favara.