Favara. Amministrazione comunale al lavoro per far ripartire la refezione scolastica.

Nei giorni scorsi gli assessori Morreale, Liotta e Vaccaro hanno incontrato i dirigenti degli istituti di pertinenza comunale, insieme ai rappresentanti dell’associazione dei genitori per discutere della possibilità di far ripartire un servizio molto richiesto dalle famiglie e che oggi affronta le difficoltà connesse alla dichiarazione di dissesto dell’Ente.

Durante il confronto è stata valutata una possibile soluzione pratica per consentire già nei prossimi mesi di riprendere il servizio che però, va purtroppo chiarito, resterà a totale copertura dell’utenza, come imposto dalla normativa vigente in situazioni economiche come quelle del Comune di Favara. Un nuovo incontro, si spera risolutivo, si terrà il prossimo 17 dicembre.