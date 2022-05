Favara. Anche nell’aula Consiliare “Falcone e Borsellino” arrivano i primi effetti dell’adeguamento previsto dal TUEL. 

Non ha potuto nulla il Covid, nulla può nemmeno un mondo in guerra. Mentre salgono i costi per le famiglie, aumenta il tasso di povertà, la gente torna ad emigrare in modo sistematico, peraltro, in una città in dissesto, aumentano in modo sostanziale i costi della politica. Aumentano legittimamente perché lo prevede una legge dello Stato. E così, anche nell’aula Consiliare “Falcone e Borsellino” arrivano i primi effetti di quanto previsto dall’adeguamento previsto dal TUEL.

Il Consiglio comunale di Favara ha votato a favore a la legge che prevede il tetto massimo del gettone di presenza da 1/6 dell’indennità del sindaco a 1/4. Venti consiglieri comunali hanno votato favorevolmente al punto, uno ha votato sfavorevolmente, due assenti e un astenuto.

Ovviamente, l’aumento delle indennità ridetermina il compenso massimo percepibile dai consiglieri comunali, in linea con quanto previsto dal Tuel (Testo unico degli enti locali).

Non stiamo qua a raccontare l'intera "puntata" del consiglio comunale, perché basta collegarsi sulla pagina Facebook del Comune di Favara per vederlo interamente. Però, l'intervento del consigliere Salvatore Bellavia ve lo alleghiamo integralmente sotto perchè molto interessante.



“Ci tenevo a dire le mie intenzioni di voto e anche a comunicarvi quelle che sarebbero state le intenzioni di voto dei miei colleghi di Favara per i Beni Comuni. Noi in questo caso io, dichiaro che voterò sfavorevolmente il punto riguardante l’adeguamento alla normativa 82 del Tuel. Siamo assolutamente convinti che la democrazia abbia un costo e il ruolo del consigliere comunale sebbene espletato vada valorizzato anche con un compenso economico che permette a tutti aldilà della propria condizione economica e sociale di poter esercitare il proprio mandato elettivo con scrupolo e coscienza senza fare una politica di populismo come stata fatta nei ultimi anni. Dunque seguendo questo ragionamento siamo d’accordo ad adeguare il gettone di presenza, ma la nostra sensibilità politica in relazione alle disastrate condizioni della casse comunale ci induce a votare negativamente il punto, anche perché persistono le ragioni per le quali si era deciso di diminuirlo ad ⅙, in ogni caso se questa sera sarà votata favorevolmente dai miei colleghi, io, Angelo Airò Farulla e Pasquale Cucchiara ci impegneremo ad aprire il prima possibile un conto corrente dedicato in cui accumulare il surplus relativo alle 9 delle 27 presenze che sono in questo momento remunerate. Questo surplus verrà utilizzato per aiutare le famiglie più bisognose di Favara. Vediamo quindi i nostri colleghi, pur riconoscendo che la democrazia ha un costo, a ritirare il punto. E ricordiamo che il nostro impegno istituzionale è e sarà sempre incentrato ad alzare la qualità della proposta politica. N on a caso molti dei punti che discuteremo nel corso di questo consiglio comunale sono anche frutto del nostro impegno politico programmatico maturata all’interno della commissione consiliare di cui siamo componenti”.