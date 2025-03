Favara, ancora un cane ucciso dal veleno: il sindaco Palumbo denuncia l’atto crudele

Favara torna a fare i conti con un episodio di crudeltà che scuote la coscienza della città. Un altro cane è stato avvelenato, vittima di un gesto vile e inaccettabile. A denunciare con fermezza l’accaduto è il sindaco Antonio Palumbo, che esprime amarezza e indignazione per quanto accaduto. “Non ci sono parole per commentare la crudeltà del gesto compiuto da un criminale che, speriamo, sarà presto individuato dalle forze dell’ordine.”

Il primo cittadino di Favara lancia un appello alla comunità, invitando tutti i proprietari di cani a prestare la massima attenzione e chiedendo la collaborazione dei cittadini per individuare l’autore di questi atti disumani. “Invito i proprietari di cani a prestare massima attenzione e chiedo la collaborazione dei cittadini anche al fine di individuare l’autore di questi crimini.” L’episodio non è purtroppo un caso isolato. In passato, simili atti di violenza contro gli animali hanno suscitato sdegno e preoccupazione tra i cittadini e le associazioni animaliste, che da tempo chiedono un intervento deciso per fermare questa barbarie.