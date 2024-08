Favara: Angelo Famao fa il pieno in piazza Cavour. (VIDEO)Bagno di folla per il cantante che ha concluso i festeggiamenti di San Calogero

Ieri sera, per il concerto di Angelo Famao a Favara, piazza Cavour era gremita di persone come non mai, tanto da rendere difficile una stima precisa del numero dei presenti. È stata una serata indimenticabile, piena di allegria. Migliaia di fan hanno riempito la piazza per assistere all’esibizione di Angelo Famao, un artista di grande stile, che con il suo inconfondibile e potente stile neomelodico ha concluso la settimana di festeggiamenti di San Calogero, promossa dal Comitato.



L’esibizione è stata molto apprezzata: una vera e propria icona della musica, accompagnata sul palco dalla sua band. Tra le vie del centro storico riecheggiavano brani come “Mi sto innamorando”, “Se mi dai il cuore”, “Solo noi”, “La porta del cuore” e “Tu si a fine du’ munno”. Durante quest’ultimo pezzo, Famao ha invitato sul palco la cantante locale Tania Vinciguerra per eseguire insieme la canzone. Un successo assicurato, che ha concluso una lunga serie di eventi.

Al termine del concerto, il Comitato San Calogero ha ringraziato tutti e ha elogiato la complessa macchina organizzativa. Giovanni Giglia, uno degli organizzatori, ha sottolineato l’impegno e il coordinamento fondamentale del comune di Favara con il Sindaco Antonio Palumbo e l’assessore Angelo Airò Farulla, la Prefettura, delle forze dell’ordine, delle associazioni di Protezione Civile, del Questore e di tutti coloro che hanno lavorato per garantire la massima sicurezza durante uno spettacolo che ha riempito una delle piazze più grandi del territorio.