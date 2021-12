Favara. Annullati eventi “Riaccendiamo il Natale” per aumenti contagi da covid

In considerazione del significativo aumento dei contagi su base comunale, provinciale e regionale, l’amministrazione ha deciso con profondo rammarico di annullare tutte le iniziative, sia all’aperto che al chiuso, inserite nel cartellone di eventi “Riaccendiamo il Natale”, che si sarebbe concluso il giorno dell’Epifania.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a donare giorni di spensieratezza ai cittadini – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore Angelo Airó Farulla – e ringraziamo tutti coloro che, con amore e dedizione nei confronti della città, hanno dato il proprio contributo per la realizzazione di iniziative che, anche in tempi difficili, hanno ‘riacceso il Natale’. Oggi però è necessario adottare misure straordinarie, anche se il decreto Feste consentirebbe gli eventi al chiuso. Chiediamo a tutti i cittadini – concludono – di adottare comportamenti rispettosi delle regole che servono ad impedire il contagio”.

Resta ad oggi aperta fino al prossimo 6 gennaio la mostra “Reset” a Palazzo Cafisi.