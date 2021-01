Favara. Antonella Vita, con esperienze amministrative da consigliere e da assessore comunale, è il nuovo commissario della Democrazia Cristiana.

L‘avvocato Antonella Vita, docente presso l’istituto comprensivo “V. Brancati “, è il nuovo commissario della “Democrazia Cristina della sezione di Favara .

È stata nominata da Totò Cuffaro con l’obiettivo di far conoscere alle giovani generazioni il partito che accompagnò l’Italia ad uscire fuori dalle macerie del secondo conflitto mondiale.

“La DC – dice – seppe garantire la ricostruzione post – bellica dell’Italia e attuare un piano infrastrutturale che le consentì di divenire una delle più importati potenze industriali dell’Europa. La DC è storicamente un partito profondamente riformista e fu il liberalismo cattolico di Alcide De Gasperi che permise la ricostruzione materiale e morale del Paese e l’innovazione dello stato. Oggi più che mai – continua – sono attuali e applicabili gli ideali e i valori su cui si fonda: solidarietà, sussidiarietà, lotta alle disuguaglianze, difesa della vita e della famiglia, tutela dell’ambiente, promozione dello sviluppo economico e del lavoro, difesa delle istituzioni democratiche in generale.

Sono orgogliosa di far parte di un contesto partitico politico che vede impegnati anche i due consiglieri comunali Giuseppe Nobile e Giuseppe Bellavia, altresì ringrazio il commissario regionale della DC, Totó Cuffaro, per la nomina e per la fiducia che ha posto nella mia persona. Spero di essere all’altezza dell’incarico che sarà complesso è gravoso”.