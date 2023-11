Favara. Antonietta Vita (DC): “Chiediamo un incontro con il Direttore dell’Anas e delle Ferrovie dello Stato per chiedere informazioni sulla viabilità siciliana”

Sebbene da poco insediata, è già operativa il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana l’Avv. Antonietta Vita che figlia della politica del saper fare, fin da subito “si dichiara disponibile ad accogliere le istanze profilate dalle varie utenze per farle veicolare e per tradursi in operatrice fattiva in merito ai bisogni e alle criticità del territorio e della gente portando avanti l’idea di un Partito della Concretezza e del Fare”.

Come si legge nella nota stampa, con il gruppo politico dirigenziale composto da Giuseppe Alaimo (Presidente del Partito), Vincenzo Carità (Vice Presidente), Ludovico Viviani (Segretario Vicario), Giovanni Lo Bue (Vice Segretario Vicario), Giuseppe D’Orsi (Segretario Organizzativo), Angela Galvano (Vice Segretario Organizzativo), Marinella Notonica (Segretario Amministrativo) e Giusy Bavetta (Vice Segretario Amministrativo), il Segretario Provinciale della DC Avv. Antonietta Vita ha elaborato e pianificato varie proposte ponendo un’attenzione particolare alla viabilità sulla S.S. 640 e la S.S. 189 e al servizio ferroviario chiedendo un incontro diretto con il Direttore dell’Anas Sicilia e con il Direttore delle FS per la regione Sicilia per chiedere informazioni e disquisire sui tragitti ed i tratti di viabilità che servono la nostra provincia e che evidenziano criticità non indifferenti.