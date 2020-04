Favara. Antonio Moscato- Circolo Fratelli d’Italia: “Bonus famiglie bisognose. Impensabile aspettare ulteriori giorni per redigere elenchi e fissare date”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata da Antonio Moscato Presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Favara, in merito all’erogazione dei bonus alle famiglie bisognose in tempi di Coronavirus. Di seguito il suo intervento.

“In tempi di emergenza straordinaria come quella che stiamo vivendo attualmente a causa della pandemia è necessario ricorrere ad altrettanti metodi straordinari per risolvere alcuni problemi. Assodato che è tangibile l’impegno che gli assessori al ramo stanno mettendo e lo hanno dimostrato in parte nella trasmissione di Sicilia on press , è altrettanto vero che non possiamo fare aspettare chi ha fame. Senza tono polemico e, anzi con estremo spirito collaborativo per il solo esclusivo BENE DEI MIEI CONCITTADINI propongo una modifica al modus operandi per rilasciare i buoni.

Assodato che se dovessero essere rilasciati buoni di 300,00 si potranno servire 1000 nuclei familiari, occorre analizzare ed esitare singolarmente e istantaneamente ogni richiesta pervenuta. È impensabile aspettare ulteriori giorni per redigere elenchu e fissare date. Uno stomaco vuoto non conosce burocrazia”.

Antonio Moscato