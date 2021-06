Favara. Antonio Moscato, Coordinatore cittadino Fratelli d’Italia: “Marchio IGP o DOP all’Agnello Pasquale”

Riceviamo ed integralmente pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Moscato, coordinatore cittadino Fratelli d’Italia.

“Sin dal primo istante, dopo una pausa, in cui ho deciso di dedicarmi nuovamente alla politica sapevo che il mio impegno, il mio sacrificio, la mia dedizione e perseveranza dovevano servire per provare a far rinascere un territorio; per fare ciò occorre partire dai cittadini, dai miei compaesani. In sordina, dando seguito solo ad un dovere che ogni uomo che si occupa della cosa pubblica dovrebbe avere, ho avviato, sfruttando la mia posizione di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia (sotto la spinta e l’egida dei miei amici, collaboratori, gente comune, tesserati e simpatizzanti) un dialogo tra i dirigenti dell’assessorato regionale all’agricoltura e una squadra di professionisti del settore affinché, finalmente, un eccellenza come il nostro Agnello Pasquale possa fregiarsi di un importante marchio come l’IGP o DOP (la scelta dipenderà da fattori tecnici che saranno esplicati in seguito).

L’importanza strategica di un tale riconoscimento avrà ricadute positive su ampio raggio; tale riconoscimento ad un prodotto di inequivocabile pregio non sarebbe (anzi non sarà) un punto di arrivo per Favara ma la possibilità di una straordinaria ripartenza economica e di conseguenza sociale. Non solo il settore dolciario e il nome della città godranno degli effetti positivi, ma secondo uno studio ad hoc della documentazione a corredo, faremo in modo che a trarne benefici economici siano anche, e soprattutto, i piccoli produttori delle materie prime (mandorle e pistacchi) occorrenti per la produzione dell’agnello. Infine, ma non meno importante, un prodotto marchiato può essere sponsorizzato e presentato nei mercati internazionali con un appeal maggiore rispetto a quanto fatto sinora per le sagre di paese.

Questo è il primo passo, tanto vi è ancora da fare in molti altri settori. Noi quotidianamente ci battiamo, ci formiamo per raggiungere dei risultati; ai favaresi non promettiamo la luna, ma assicuriamo che combatteremo per spianare la strada che ci porterà in un nuovo futuro”.