Favara. Antonio Moscato, Presidente Circolo Fratelli D’Italia: “Sindaco Alba sospenda il pagamento dei tributi locali”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Moscato, Presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Favara il quale chiede alla sindaca Alba e all’assessore al Bilancio Maggiore di sospendere il pagamento dei tributi locali alla luce della delicata situazione storica.

“Carissima Sindaco Alba, in momenti come questi tutto ciò che è superfluo va accantonato e, una cosa superflua è sicuramente la polemica politica che solitamente contraddistingue la nostra comunità. Oggi occorre unirsi e lavorare affinché all’emergenza del covid 19 non si aggiungano altre preoccupazioni che possano offuscare la serenità dei cittadini favaresi. Vorrei invitarla ad attivare l’assessore Maggiore e con essa il dirigente competente affinché si possa,nelle more delle leggi e regolamenti vigenti, sospendere il pagamento dei tributi locali. Un economia già martoriata, oggi ha bisogno di qualsiasi appiglio per non gettare nella disperazione i commercianti, gli imprenditori, gli operai e tutti i cittadini.

Confido che sarà profuso il giusto impegno per trovare una soluzione a un problema che certamente non è da poco soprattutto dopo l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Antonio Moscato

Pres. Circolo Fratelli d’Italia Favara