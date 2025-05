Favara, aperte le domande per il Bonus Bebè regionale: due scadenze per accedere al contributo

L’assessore alla Solidarietà sociale del Comune di Favara, Vincenzo Cassaro, comunica che è possibile presentare domanda per ottenere il Bonus Bebè, contributo economico erogato dalla Regione Siciliana in favore delle famiglie. Il beneficio verrà concesso in base all’indicatore ISEE e prevede due diverse scadenze. La prima è fissata al 16 maggio 2025 e riguarda i bambini nati tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025. La seconda scadenza è invece il 14 novembre 2025 e si riferisce ai nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025. Tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Favara, al link: https://comune.favara.ag.it/novita/bonus-figlio Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici dei Servizi sociali.