Favara applaude Asia Crapanzano: terzo posto a Miss Italia Siracusa e accesso diretto alla Finale Regionale

All’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, durante la “Notte Bianca Mediterranea”, Asia Crapanzano, 22 anni di Favara, ha conquistato il terzo posto alla selezione provinciale di Miss Italia, portando a casa la fascia di Miss Framesi. Un risultato importante che le garantisce il passaggio diretto alla Finale Regionale. Asia non è nuova al mondo dei concorsi. Ha partecipato a diverse competizioni di bellezza, ottenendo vari riconoscimenti. Ma il suo percorso non si ferma alla passerella: è ballerina e insegnante di danza tecnica e televisiva alla scuola A.S.D. Crazy Dance Studio di Favara.



La sua passione è la danza, e oggi quel sogno si fa sempre più concreto. È stata selezionata come ballerina per il tour “Ballando on the road” di Milly Carlucci, una tappa importante verso il mondo dello spettacolo. Asia rappresenta una generazione che crede nel talento e nel lavoro. La sua presenza nei concorsi di bellezza non è solo estetica: è espressione di determinazione, arte e disciplina. Con questo nuovo traguardo, continua a portare con orgoglio il nome di Favara oltre i confini locali.