Favara, approvate variazioni di bilancio e potenziamento del trasporto pubblico

Il Consiglio comunale di Favara, nelle sedute del 21 e 22 settembre, ha approvato – su proposta

dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Palumbo – due variazioni di bilancio per oltre 60.000 euro, destinate a progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Gli interventi riguardano la digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE e l’adesione al sistema ANNCSU per l’archivio nazionale dei numeri civici, con l’obiettivo di rendere i servizi comunali più rapidi, trasparenti ed efficienti.

“Si tratta di un investimento fondamentale che permetterà al nostro Comune – dichiara il consigliere comunale di AVS, Pasquale Cucchiara – “di fare un salto di qualità nei servizi digitali, riducendo tempi e procedure burocratiche per cittadini e imprese. La digitalizzazione non è solo una questione tecnica, ma un elemento chiave per costruire un’amministrazione moderna, capace di rispondere con maggiore rapidità ed efficacia alle esigenze della comunità.”

Contestualmente, è stata approvata anche la Relazione per l’affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, che introduce il potenziamento delle corse scolastiche e ​collegamenti più frequenti con gli uffici comunali di Piazza

d’Armi.

L’assessore alle politiche sociali, con delega al trasporto

pubblico, Vincenzo Cassaro, ha dichiarato: “con queste

misure poniamo le basi per un trasporto pubblico più

vicino ai cittadini, favorendo mobilità sostenibile e

maggiore supporto a famiglie e lavoratori.”