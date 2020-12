Favara. Approvato lo spostamento del mercato settimanale nei pressi di Via Ambrosini

Approvato dal Consiglio Comunale lo spostamento del mercato settimanale in via temporanea nei pressi di Via Ambrosini.

Adesso la sindaca Anna Alba, tramite apposita ordinanza, dovrà disporre l’apertura del mercato. Gli uffici preposti effettueranno gli accertamenti sulla condizione di regolarità tributaria e sull’aggiornamento delle visure camerali per poter stabilire l’effettivo diritto di posteggio degli operatori mercatali.

Si tratta infatti una misura temporanea e legata all’emergenza pandemica da covid-19. In questo arco di tempo l’amministrazione e i funzionari saranno impegnati a chiarire le complesse norme che nel frattempo si sono susseguite e pervenire ad un regolamento per il commercio su area pubblica e un nuovo piano per le fiere e i mercati che possa riunire tutte le categorie di settore.

La linea dell’Amministrazione sarà quella della tolleranza zero verso all’abusivismo. Bisogna riportare la legalità in un settore della comunità che per troppo tempo è stata vittima di eccessiva non curanza, generando un mancato entroito per le casse comunali e una impossibilità di gestione e controllo.

Inoltre, se alla riapertura del mercato si dovesse ripresentare l’annoso problema dell’abusivismo, con la presenza di un numero maggiore di operatori rispetto ai 98 previsti, si andrebbe in contro ad una ulteriore chiusura del mercato vista l’impossibilità di evitare assembramenti al di fuori della area mercatale prevista solo ed esclusivamente su Via Ambrosini.

A questo proposito l’Amministrazione Comunale chiede la massima collaborazione di tutti gli operatori e delle sigle sindacali per vigilare sulla sicurezza e la legalità del mercato settimanale.

Infine, per velocizzare l’iter amministrativo di assegnazione dei posteggi, si invitano gli operatori a fornire documentazione attestante la regolarità del pagamento delle rate per la TOSAP e le visure camerali aggiornate.