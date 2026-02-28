Favara, arrivano due nuovi vigili urbani. Il sindaco annuncia le prime assunzioni dopo decenni

Con un post pubblicato su Facebook, il sindaco di Favara ha annunciato l’arrivo di due nuovi vigili urbani e di un funzionario tecnico al Comune, dopo le procedure di mobilità delle scorse settimane. Un passaggio che viene presentato come l’inizio di un potenziamento e di un rinnovamento delle risorse umane, con l’obiettivo di garantire più servizi e maggiore sicurezza. Resta però da capire se questi primi ingressi, definiti i primi dopo decenni, saranno sufficienti a incidere davvero sulle criticità che da tempo i cittadini segnalano. Nel messaggio si parla di un percorso già avviato, tra stabilizzazioni e progressioni orarie, verso una macchina amministrativa più efficiente e vicina alla comunità. Un impegno importante, che ora dovrà tradursi in risultati concreti. Il sindaco ha inoltre ringraziato la segretaria generale Simona Nicastro, il dirigente Gaetano Manganella, il responsabile Gerlando Parisi e gli uffici per aver completato l’iter in tempi rapidi. Adesso l’attenzione si sposta sui fatti e sugli effetti reali che queste nuove assunzioni avranno sulla città.

