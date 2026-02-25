Favara, arrivano nuovi mezzi per la Polizia locale Palumbo: “Un investimento necessario, non una spesa superflua”

Due nuove auto di servizio entrano a far parte del parco mezzi comunale di Favara. A darne notizia è il sindaco Antonio Palumbo, con un post pubblicato sui social. Il primo cittadino sottolinea come l’acquisto sia stato possibile grazie a somme accantonate negli anni attraverso una gestione attenta delle risorse, ricordando di aver utilizzato, insieme agli assessori, mezzi personali per non gravare sulle casse comunali. Un investimento che, spiega, non rappresenta una spesa superflua ma una scelta necessaria per garantire efficienza alla Polizia locale e agli uffici di pronto intervento, dopo anni di carenze e mancati investimenti.

Di seguito il post pubblicato integralmente: “Sono arrivate questa mattina due nuove auto di servizio del Comune, una delle quali andrà alla Polizia locale.

Si tratta di somme che siamo riusciti ad accantonare in questi anni grazie ad una gestione oculata e che mi ha visto in prima persona viaggiare quotidianamente con la mia auto personale, così come tutti gli assessori, senza pesare in alcun modo sulle casse comunali.

Non si tratta di una spesa superflua, ma necessaria per garantire agli agenti in servizio e in arrivo e agli uffici di pronto intervento di avere un mezzo sicuro ed efficiente con cui intervenire dopo anni di mancati investimenti. Ad oggi, per essere chiari, a volte era impossibile garantire persino i servizi essenziali.

Continuiamo nell’azione di risanamento, ammodernamento ed efficientamento della nostra macchina amministrativa.”