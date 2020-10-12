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Favara. Assegnate le deleghe dei neo-assessori e rimodulazione degli assessori in carica

By Stefano Vinciguerraaccess_time5 ore fa

Il Sindaco Anna Alba questa mattina ha assegnato le cariche agli neo-assessori del Comune di Favara. All’assessore Adriano Varisano nominato lunedì scorso sono state assegnate le deleghe relative a:

FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI – SERVIZI PER L’INFANZIA – ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E REFEZIONE SCOLASTICA – POLIZIA MUNICIPALE — RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ RELIGIOSE

Invece per quanto riguarda l’assessore Leonardo Caramazza nominato lo scorso 26 settembre 2020 le deleghe assegnate sono:

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E DI COMUNITÀ – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO ARTIGIANATO,  FIERE E MERCATI – PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI – TURISMO – POLITICHE COMUNITARIE — FORMAZIONE – LAVORO – RAPPORTO CON IL MONDO UNIVERSITARIO STUDENTESCO RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE – POLITICHE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE – SCAMBI INTERNAZIONALI

Con l’occasione il sindaco Anna Alba ha provveduto a rimodulare le deleghe assessoriali agli altri assessori in carica secondo la seguente formulazione.

Giuseppe Bennica (Vice sindaco):

AMBIENTE E TERRITORIO – SANITÀ – COMUNICAZIONE – PUBBLICITÀ – MOBILITÀ URBANI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -AGRICOLTURA — PROGETTI STRATEGICI PER LA CITTÀ.

Giudice Maria:

PUBBLICA ISTRUZIONE  – INFRASTRUTTURE – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – PIANO PARTICOLAREGGIATO E POLITICHE PER IL CENTRO STORICO – PROTOCOLLO DALLA CHIESA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ESECUTIVA DEL PRG — VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO – SERVIZI CIMITERIALI – PIANO ENERGETICO COMUNALE – PROTEZIONE CIVILE.

Maggiore Maria Laura:

BILANCIO – FINANZE – TRIBUTI – PERSONALE – SPENDING REVIEW – CONTROLLO DI GESTIONE – PROVVEDITORATO ED ECONOMATO – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SOCIETÀ PARTECIPATE —CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E CONTRATTI – AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI.

Miriam Mignemi:

CULTURA E BENI CULTURALI – SPORT E SPETTACOLO – PARI OPPORTUNITÀ – POLITICHE GIOVANILI E START-UP – ARTE, CONTEMPORANEITÀ E INNOVAZIONE — PARTECIPAZIONE CONSULTA CITTADINA – POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

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