Favara. Assegnate le deleghe dei neo-assessori e rimodulazione degli assessori in carica

Il Sindaco Anna Alba questa mattina ha assegnato le cariche agli neo-assessori del Comune di Favara. All’assessore Adriano Varisano nominato lunedì scorso sono state assegnate le deleghe relative a:
FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI – SERVIZI PER L’INFANZIA – ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E REFEZIONE SCOLASTICA – POLIZIA MUNICIPALE — RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ RELIGIOSE
Invece per quanto riguarda l’assessore Leonardo Caramazza nominato lo scorso 26 settembre 2020 le deleghe assegnate sono:
POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E DI COMUNITÀ – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI – PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI – TURISMO – POLITICHE COMUNITARIE — FORMAZIONE – LAVORO – RAPPORTO CON IL MONDO UNIVERSITARIO STUDENTESCO RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE – POLITICHE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE – SCAMBI INTERNAZIONALI
Con l’occasione il sindaco Anna Alba ha provveduto a rimodulare le deleghe assessoriali agli altri assessori in carica secondo la seguente formulazione.
Giuseppe Bennica (Vice sindaco):
AMBIENTE E TERRITORIO – SANITÀ – COMUNICAZIONE – PUBBLICITÀ – MOBILITÀ URBANI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -AGRICOLTURA — PROGETTI STRATEGICI PER LA CITTÀ.
Giudice Maria:
PUBBLICA ISTRUZIONE – INFRASTRUTTURE – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – PIANO PARTICOLAREGGIATO E POLITICHE PER IL CENTRO STORICO – PROTOCOLLO DALLA CHIESA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ESECUTIVA DEL PRG — VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO – SERVIZI CIMITERIALI – PIANO ENERGETICO COMUNALE – PROTEZIONE CIVILE.
Maggiore Maria Laura:
BILANCIO – FINANZE – TRIBUTI – PERSONALE – SPENDING REVIEW – CONTROLLO DI GESTIONE – PROVVEDITORATO ED ECONOMATO – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SOCIETÀ PARTECIPATE —CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E CONTRATTI – AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI.
Miriam Mignemi: