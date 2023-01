Favara. Auto cappotta in viale Aldo Moro

Intorno alle ore 20:00, un incidente stradale si è verificato, in maniera autonoma, in viale Aldo Moro a Favara. Il sinistro si è verificato con precisione all’altezza del bar Parigi. Coinvolte due auto, una Fiat GrandePunto e una Opel Astra SW parcheggiata sul ciglio della strada.



Il mezzo dopo lo scontro contro quest’ultima si è anche ribaltato sulla carreggiata. Il conducente, mentre stava percorrendo viale Aldo Moro, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto. La Grande Punto ha finito per urtare l’Opel Astra SW e successivamente a seguito della dell’impatto la vettura si è ribaltata, rilasciando ai bordi della statale e sull’asfalto pezzi di carrozzeria e detriti.



Allertati subito i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’automobilista, sotto shock non avrebbe riportato gravi ferite. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso da parte dei medici della struttura ospedaliera. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Tenenza.