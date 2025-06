Favara Auto di insegnante nel mirino dei vandali: tagliate tutte le ruote in pieno giorno a pochi passi dalla scuola

Un atto vandalico in piena regola ha scosso la comunità scolastica dell’istituto alberghiero “Ambrosini” e i residenti del centro urbano di Favara. Un docente dell’istituto, al termine della sua giornata lavorativa, ha ritrovato la propria Fiat Bravo con tutti e quattro i pneumatici completamente tagliati. L’auto era stata parcheggiata in via Isola di Linosa, nei pressi di un asilo e a pochi passi dalla scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza cittadina, che hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti e avviato immediatamente le indagini. L’autovettura, ormai inutilizzabile, è stata rimossa con l’ausilio di un carro attrezzi. Secondo quanto trapela, nella zona sono presenti almeno due telecamere di videosorveglianza. I filmati potrebbero rivelarsi fondamentali per risalire agli autori del gesto, così come già avvenuto in analoghi episodi avvenuti in passato. L’atto vandalico ha suscitato indignazione tra colleghi, alunni e abitanti del quartiere, molti dei quali denunciano un’escalation di episodi simili proprio nelle vicinanze degli istituti scolastici. C’è preoccupazione per la sicurezza e per un clima che, sempre più spesso, sfocia in episodi di inciviltà e violenza gratuita. Al momento, una delle ipotesi al vaglio degli investigatori – ancora tutta da confermare – è che il gesto possa essere riconducibile a qualche giovane, forse persino ad alunni dello stesso docente. Un’ipotesi delicata che, se confermata, aprirebbe a scenari ancora più gravi sul fronte del rispetto e della legalità nel mondo scolastico. Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare luce sull’accaduto e riportare serenità tra le mura scolastiche e nel quartiere. Nel frattempo, la comunità resta in attesa di risposte e di provvedimenti concreti per evitare che simili episodi si ripetano.