Favara. Avviati i centri estivi per bambini e adolescenti

Su iniziativa dell’amministrazione comunale sono stati avviati i centri estivi a beneficio di bambini e adolescenti compresi in una fascia di età dai 3 ai 14 anni. Individuati anche gli enti del privato sociale abilitati a svolgere tali servizi che sono di supporto alle famiglie offrendo nel periodo estivo, con piena osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, momenti ricreativi e di aggregazione sociale per superare le recenti criticità derivanti dal lockdown che più hanno colpito i soggetti più piccoli.

“Con l’emergenza sanitaria che si è venuta a creare a seguito della grave diffusione pandemica – dice il sindaco Anna Alba – è stata fortemente limitata la possibilità per i bambini e gli adolescenti di svolgere esperienze al di fuori del contesto quotidiano di vita domestica e ciò, di fatto, ha inciso drasticamente sulle loro condizioni di ordinario benessere psicofisico, fortemente connesso alle relazioni tra pari, al gioco ed alle attività in presenza ed in gruppo”.

Nove gli enti privati che si sono proposti di cui uno escluso. Di sotto è possibile visionare l’elenco dei privati cui le famiglie potranno rivolgersi per ospitare i bambini nell’attività di centro estivo: