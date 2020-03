Favara. Azienda Agricola GEVA dei fratelli Vita: “Mettiamo a disposizione i nostri mezzi per la sanificazione della città”

Ecco che il grande cuore della belle gente di Favara viene sempre fuori. Sempre, ma ancora di più nei momnenti più difficili. Ed infatti, scrivono su Facebook Giuseppe, Emanuele e Andrea Vita, proprietari dell’azienda agricola GEVA, che mettono a disposizione della città i loro mezzi per la sanificazione delle vie cittadine.

“La nostra Azienda Agricola, nel suo piccolo- si legge nel post-vuole contribuire a questo drammatico momento che sta colpendo l’intero territorio Nazionale, mettendo a disposizione del Comune di Favara, i mezzi (trattori agricoli ed atomizzatori) per la sanificazione della città, qualora l’amministrazione comunale lo ritenesse opportuno. Confidiamo nel fatto che anche altre aziende agricole, ove fosse necessario, si metteranno a disposizione. Con orgoglio e disciplina, ci rialzeremo più forti di prima.

Viva la Sicilia, viva l’Italia. Giuseppe, Emanuele ed Andrea Vita”. E visto che pulire le strade non significa sanificare, è davvero importantissimo che questa amministrazione accetti l’aiuto da parte dei Fratelli Vita. Complimenti per la grande lezione si umanità!