Favara. Bandiera italiana scolorita sulla facciata del Comune, Stefano Vinciguerra (FavaraWeb): Gliene regaliamo una nuova noi

Tutti sanno che il tricolore italiano è una bandiera composta, così come dispone l’articolo 12 della Costituzione, da tre bande verticali di eguali dimensioni, di colore verde, bianco e rosso, il verde (partendo dall’asta).

A Favara viene da chiedersi se il tricolore esposte al secondo piano del Palazzo Comunale, nel posto più conosciuto della città quello di piazza Cavour, insieme alle bandiere dell’Unione Europea e della Trinacria appartiene alla Nostra Italia. Davanti alla facciata del Palazzo Città, tre aste fissate sul balconcino portano altrettante bandiere che garriscono al vento: alla sinistra è quella dell’Unione Europea, alla destra invece è della Trinacria, storico simbolo della Sicilia. E la terza? Probabilmente quella bandiera appartiene all’Irlanda? Forse, alla nostra insaputa, il comune ha fatto qualche gemellaggio con Dublino?

Invece no!!…Infatti l’ultimo vessillo, tricolore, è sgualcito e sbiadito. Il colore scolorito a destra dell’Asta è arancione anziché rosso. La foto è d’obbligo.

Proprio in questi giorni, il governatore siciliano Nello Musumeci in visita in città nella centrale piazza Cavour, circondato da amici e cittadini favaresi, ha fatto un’attenta osservazione ma anche un secco richiamo in proposito: «È una vergogna avere una bandiera tricolore cosi logora, Santo cielo!! Nemmeno quella della Regione Siciliana è in buono stato!! Quella gliela faccio avere io» fa notare il presidente della Regione.

Proprio per questo, come Direttore Editoriale della testata giornalistica FavaraWeb, mi mostro disponibile a donare al Municipio un nuovo tricolore da esporre. Sicuramente non è una priorità, ma sostituire il tricolore sarebbe di certo un segno di rispetto nei confronti di chi quella bandiera l’ha difesa. Per me, (spero sia così anche per voi) il tricolore rappresenta il simbolo del nostro paese, il sangue versato dai giovani soldati italiani per difendere la patria. Proprio per questo mi rendo disponibili a regalare al Comune un nuovo tricolore da esporre al balconcino che si affaccia su Piazza Cavour. Con qualche polemica purtroppo, voglio rendere omaggio al simbolo che rappresenta la nostra beneamata Italia, con la speranza che l’amministrazione accoglie questo gesto. Invece per quanto riguarda la bandiera dell’Unione Europea si è messo disponibile a donarla il sindaco della precedente amministrazione comunale Rosario Manganella: “Sono felice a dare il mio modesto contributo, donando la bandiera dell’ Unione Europea, in maniera tale da rendere più “presentabile” il Palazzo di Città, sostituendo così tutte e tre le tre bandiere ufficiali, ormai logorate dal tempo”.