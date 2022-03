Favara Bianconera promuove una raccolta di beni per il popolo ucraino

Sabato 12 marzo 2022 dalle ore 15 alle 18 e domenica 13 dalle 10:30 alle 12:30, nella sede di Viale Aldo Moro 202, Favara Bianconera promuove una raccolta di beni di prima necessità destinati al popolo ucraino.

Tra i prodotti richiesti ci sono pannolini per i bambini, latte in polvere, assorbenti, antidolorifici, cibo in scatola, sacchi a pelo, carta igienica omogenizzati, fazzoletti imbevuti, prodotti per Celiaci e allergie al lattosio, alcol per disinfettare, ect.

La raccolta sarà devoluta ad un’organizzazione che raggiungerà direttamente nei prossimi giorni il confine con l’Ucraina.