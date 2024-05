Favara. Bilancio e crisi idrica al centro della prossima riunione del consiglio comunale

La comunità è invitata a partecipare alla prossima seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà il giorno 04 Giugno 2024 alle ore 19:30 presso la sala consiliare, sita nei locali di Piazza Cavour. La seduta, aperta al pubblico, sarà trasmessa anche in diretta streaming, come da determinazione del Presidente Miriam Mignemi.

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori.

– Esame e approvazione dei verbali delle sedute precedenti con la nomina degli scrutatori.

2. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Palumbo Carmela.

– Discussione sul riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000, in seguito alla sentenza n. 1222/2023 del 07/06/2023 (Causa civile n. 1208/2017) della Corte d’Appello di Palermo in favore di Palumbo Carmela.

3. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Avv. Vincenzo Mula.

– Riconoscimento del debito fuori bilancio, come previsto dall’art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000, in seguito alla stessa sentenza del punto precedente in favore dell’Avv. Vincenzo Mula.

4. Variazione di Bilancio in Gestione Provvisoria.

– Discussione sulla variazione di bilancio in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Focus sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 1, Investimento 14 “Servizi e Cittadinanza Digitale”, e adozione della piattaforma PagoPA.

5. Mozione Consiliare urgente: “Emergenza crisi idrica”.

– Discussione urgente sulla crisi idrica e le possibili soluzioni da adottare.

6. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Avv. Anna Mulè.

– Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000, in favore dell’Avv. Anna Mulè.

7. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Avv. Francesco Agnello.

– Discussione sul riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000, in favore dell’Avv. Francesco Agnello.

8. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Cooperativa Sociale “Quadrifoglio”.

– Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000, in favore della cooperativa sociale “Quadrifoglio”.

9. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Cooperativa Sociale Esperia A.R.L.

– Discussione sul riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000, in favore della cooperativa sociale Esperia A.R.L.

10. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Avv. Serena Avenia.

– Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. 267/2000, in favore dell’Avv. Serena Avenia.

11. Aggiornamento catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi (2017-2021).

– Aggiornamento del catasto comunale per i soprassuoli percorsi da incendi ai sensi dell’art. 10, comma 2, Legge 353/2000, per il periodo 2017-2021.

12. Aggiornamento catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi (Anno 2022).

– Aggiornamento del catasto comunale per i soprassuoli percorsi da incendi ai sensi dell’art. 10, comma 2, Legge 353/2000, per l’anno 2022.

13. Approvazione prospetto aliquote IMU.

– Approvazione del prospetto delle aliquote IMU, come generato nel portale del federalismo fiscale, e modifica della deliberazione di Consiglio n. 15 del 28/02/2024.

La partecipazione della cittadinanza è caldamente incoraggiata, sia in presenza che tramite la diretta streaming, per garantire trasparenza e coinvolgimento nelle decisioni comunali.