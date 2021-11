Favara. Botta e risposta tra l’assessore Vaccaro e il consigliere Sanfratello

Di seguito la dichiarazione dell’assessore Pierre Vaccaro in riferimento alla nota del consigliere Sanfratello.

“La bonifica dell’anagrafe tributaria è un processo lungo, e richiederà ancora più tempo in un contesto come quello favarese, che sconta forti ritardi organizzativi e una significativa carenza di personale. Ci vorrà tempo per restituire ai cittadini un sistema di pagamento della tari più equo e più efficiente. Consapevoli della situazione e dei disagi spesso patiti dai nostri concittadini, abbiamo avviato un nuovo servizio di Help desk con cui, chiamando al numero 0922448409, sarà possibile chiarire e risolvere molte problematiche connesse alla Tari telefonicamente. L’obbiettivo è ovviamente che entro pochi mesi le ‘cartelle pazze’ possano essere un ricordo. In tal senso facciamo appello a tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale perché ci sostengano in un processo di cambiamento che la città attende ormai da troppo tempo”.