Favara. Bruciate due vetture, i carabinieri indagano

Giorno di fuoco ieri a Favara. L’incubo delle fiamme colpisce ancora, due auto in fumo, nelle ore scorse. Una vetture in una traversa di via De Francisca e una in via Cavalcanti.

Si tratta di una Opel Zafira e di un furgone Fiat Doblo, quasi completamente distrutte. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della tenenza di Favara indagano cercando di chiarire la natura dell’accaduto. Nulla di significativo è stato rinvenuto dai pompieri sul luogo dell’incendio: nè tracce di liquido infiammabile, nè bottigliette e non sembrano tantomeno collegati tra di loro.