Favara. Caditoie e sicurezza urbana: Fabrizio Crapanzano chiede risposte al Comune

Con l’arrivo delle prime piogge autunnali torna un tema che ogni anno mette in allarme i cittadini, la pulizia delle caditoie. A sollevare la questione è il coordinatore cittadino di FDI, Fabrizio Crapanzano, che con preoccupazione chiede al sindaco Antonio Palumbo e all’assessore competente se sia stato predisposto un piano di intervento per evitare i soliti allagamenti che puntualmente mettono a rischio sicurezza, abitazioni, attività commerciali e strade della città.

Di seguito la nota allegata integralmente: “Con l’arrivo delle prime piogge autunnali, torniamo a sollevare una domanda tanto semplice quanto urgente: il Sindaco e l’Assessore competente stanno provvedendo alla pulizia delle caditoie oppure si attende, come ogni anno, che il paese finisca allagato?La pulizia e la manutenzione delle caditoie non possono essere considerate interventi straordinari, ma attività di ordinaria amministrazione, indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre i rischi di danni a case, attività commerciali e infrastrutture. Non è accettabile che un Comune continui a gestire la situazione in modo emergenziale, correndo ai ripari soltanto dopo i primi disagi. I cittadini hanno diritto a una programmazione seria, trasparente ed efficace, che prevenga i problemi anziché inseguirli.Chiediamo dunque all’amministrazione di chiarire se sia stato predisposto un piano puntuale di pulizia delle caditoie e, soprattutto, se tale piano sarà rispettato prima che le piogge trasformino ancora una volta le nostre strade in fiumi creando condizioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica”.