Favara. Carambola in corso Vitt. Veneto. Fiat 500 centra cinque auto

È ancora tutta da ricostruire l’esatta dinamica di un incidente avvenuto la notte della vigilia di Natale intorno alla ore 03.00 in corso Vittorio Veneto a Favara che ha coinvolto in totale cinque auto: una Fiat 500, una Fiat Fremont, una Fiat Bravo, una Renault Clio e una Mercedes classe C. Il conducente della Fiat 500, avrebbe centrato quattro macchine in sosta creando danni, in almeno due casi, quasi irreparabili. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Dinamica al vaglio dei carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, assieme all’ambulanza del 118.