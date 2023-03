Favara. Carmelo Nobile: dal professore di inglese al tatuatore di Anime

Carmelo Nobile è un giovane di 28 anni, originario di Favara, dopo aver conseguito la laurea e la specializzazione in lingue (cinese e inglese), ha deciso di intraprendere un percorso insolito, diventando un tatuatore di Anime.

Dopo quattro anni di impegno, il suo lavoro è stato riconosciuto e il 31 marzo, 1 e 2 aprile parteciperà alla “Palermo Tattoo Convention”, uno dei più grandi eventi di tatuaggio in Italia, dove si confronterà con altri artisti di fama mondiale. Il suo stile preferito è l’Anime, una forma di arte giapponese che ha avuto un grande successo in tutto il mondo.



Carmelo si diverte a creare tatuaggi che rappresentano i personaggi dei cartoni animati della sua infanzia, dando loro un tocco personale e trasformandoli in opere d’arte. Ciò che rende il lavoro di Carmelo ancora più unico è il fatto che lui stesso non ha un tatuaggio addosso. Questa particolarità lo rende ancora più interessante e dimostra che il suo lavoro è basato esclusivamente sulla passione per l’arte del tatuaggio.



Ma Carmelo non è solo un tatuatore. È anche un insegnante di inglese nella scuola paritaria Marconi ad Agrigento. Il suo lavoro come insegnante lo aiuta a coltivare una grande pazienza e precisione che sono fondamentali per il suo lavoro di tatuatore. Carmelo ha sempre ammirato i grandi artisti del tatuaggio e ha partecipato a molte convention in tutta Italia come spettatore. Ora, finalmente, è il suo turno di mostrare le sue abilità e di competere al fianco dei migliori tatuatori del mondo.

La partecipazione alla “Palermo Tattoo Convention” sarà una grande opportunità per Carmelo di farsi conoscere dal grande pubblico e di dimostrare il suo talento e la sua passione per l’arte del tatuaggio. In un mondo in cui sempre più persone cercano di esprimere la loro personalità attraverso il tatuaggio, Carmelo offre una visione unica e originale, che si basa sulla sua passione per l’arte dell’Anime.