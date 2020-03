Favara. Caso coronavirus. La sindaca Anna Alba: “la cosa più importante è capire chi è il paziente ‘0’”

“In questo momento, la cosa più importante è capire chi è il paziente ‘0’, ovvero la persona che ne ha determinato il contagio. A quanto pare, la signora ha avuto contatti con parenti che sono venuti da fuori, dalla Lombardia. Ma ancora non abbiamo notizie certe, aspettiamo la relazione in mattinata da parte dell’Asp”. Lo ha detto il sindaco di Favara Anna Alba nel video-messaggio allegato sotto.

Arriva la conferma dal Sindaco Anna Alba, anche a Favara un caso positivo di Coronavirus.

Si tratta di una donna che si è sottoposto al tampone per COVID-19 e che è attualmente in quarantena presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’anziana donna 76enne è stato sottoposto al tampone lunedì e, dopo la conferma della sua positività arrivata ieri sera, è stata subito messa in quarantena. La donna asintomatica al Covid-19, non versa in gravi condizioni di salute a breve verrà trasferita nel centro più vicino di Enna o Caltagirone. Il caso è strettamente monitorato dalle autorità sanitarie che stanno per provvedere a dare all’interessata e ai sui famigliari le istruzioni e le regole di comportamento che devono essere tassativamente osservate.





Quindi, dobbiamo seguire scrupolosamente le elementari regole previste. Stare in casa quanto più possibile, evitare i contatti e mantenere la distanza minima di sicurezza dalle altre persone perché l’unico modo per sconfiggere questo nemico invisibile è negargli altri contagi.