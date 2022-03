Favara, Castello Chiaramonte. Domenica campionati interprovinciali di scacchi promossi dalla Federazione Scacchistica Italiana

Sarà il Castello Chiaramontano di Favara ad ospitare, domenica 3 aprile a partire dalle 9:00, le fasi finali di due importanti campionati interprovinciali di scacchi promossi dalla Federazione Scacchistica Italiana.

Si tratta del 9° Campionato Italiano Assoluto fase Interprovinciale di Agrigento e Caltanissetta, valido per le qualificazioni ai Campionati Regionali Assoluti, e il 33° Campionato Provinciale Individuale Giovanile under 18 fase interprovinciale di Agrigento e Caltanissetta, valido per le qualificazioni ai campionati regionali di categoria; attraverso un special card è prevista la qualificazione diretta alla fase nazionale 2022.

Ai campionati parteciperanno giocatori provenienti da tutte e due le provincie in particolare da Agrigento, Caltanissetta, Gela, Delia, Favara, Sommatino, Realmonte, Ribera. Saranno presenti i campioni in carica e le stelle nascenti del panorama giovanile. L’arrivo a Favara segue dopo le due tappe di Gela e Caltanissetta.

La manifestazione è organizzata dall’ACSD Leonardo di Favara con il Presidente Prof. Calogero Sgarito, in collaborazione con ASD Gela Scacchi e ASD L’Alfiere di Caltanissetta, Il Comitato Provinciale Scacchi FSI Agrigento e il Comitato Provinciale Scacchi FSI di Caltanissetta.

La manifestazione, senza fine di lucro, è patrocinata, a titolo gratuito, dal Comune di Favara, Assessorato allo Sport, retto da Angelo Airò Farulla.