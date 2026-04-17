Favara celebra la Giornata Mondiale del Libro: studenti protagonisti alla Biblioteca “A. Mendola”

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, il Comune di Favara, in collaborazione con il Centro Studi Antonio Russello, promuove un’iniziativa dedicata alla lettura e alla cultura, con il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi del territorio. L’evento si terrà giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la Biblioteca Comunale “A. Mendola” in Piazza Cavour. La giornata sarà un momento di incontro e partecipazione, pensato per avvicinare i più giovani al mondo dei libri. Gli studenti saranno al centro delle attività, con letture, interventi e momenti di animazione culturale. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Amministrazione comunale e del Centro Studi Antonio Russello per promuovere la cultura e sostenere le nuove generazioni, riconoscendo nella lettura uno strumento importante di crescita. All’evento interverranno: l’assessore alla Cultura Carmen Lo Presti, la presidente del Centro Studi Antonio Russello Sara Chianetta, il sindaco di Favara Antonio Palumbo.