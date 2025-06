Favara celebra la Madonna dell’Itria con una passeggiata equestre: iscrizioni aperte

Un evento unico e ricco di significato sta per animare le strade di Favara: domenica 29 giugno 2025, si svolgerà la prima Passeggiata Equestre dedicata alla Beata Maria Vergine dell’Itria, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “I Cavalieri della Valle” e l’A.S.D. Pioppo. Questa manifestazione unisce la devozione religiosa alla tradizione equestre, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità. Cavalli, cavalieri, famiglie e curiosi saranno i protagonisti di una giornata all’aria aperta, immersi nella natura, nella spiritualità e nella passione per il mondo equestre. L’iniziativa punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario della città, in un periodo – quello dei festeggiamenti per la Madonna dell’Itria – particolarmente sentito dalla popolazione. Sarà un’occasione per vivere la festa in modo diverso, riscoprendo il valore simbolico del cavallo nella tradizione contadina e religiosa siciliana. I dettagli sul percorso della passeggiata e le modalità organizzative saranno comunicati nei prossimi giorni, ma gli organizzatori hanno già avviato le adesioni. Le iscrizioni saranno aperte da martedì 3 a sabato 14 giugno 2025. Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, è possibile contattare: Alessandro Randisi – 366 9763417, Giuseppe Vitello – 393 9494898, Ilary Vitello – 324 9290593. Con questa iniziativa, Favara vuole rilanciare l’importanza della cultura equestre e offrire a cittadini e visitatori un momento di aggregazione all’insegna della fede, del rispetto per la natura e delle antiche tradizioni locali.