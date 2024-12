Favara celebra le Eccellenze Italiane: Riconoscimento a Nello Rega di RAI Tre

Il prestigioso Premio Eccellenze Italiane nel Mondo 2024 è stato conferito al giornalista di RAI Tre, Nello Rega, noto cronista di guerra in Medioriente. La commissione dell’Associazione Italiani all’Estero, guidata dal professor Giuseppe Arnone(foto sotto), ha deciso di premiare la dedizione e la passione con cui Rega esercita la sua professione, documentando con coraggio e professionalità le complesse realtà del conflitto mediorientale. La cerimonia di premiazione si svolgerà tra il 21 e il 22 dicembre a Favara, nell’ambito della sesta edizione della Festa delle Eccellenze Italiane in Europa e nel Mondo.



Questo evento celebra ogni anno le personalità italiane che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono a mantenere vivo il prestigio e l’eredità culturale del nostro Paese a livello internazionale. Il tema centrale dell’edizione 2024 sarà il turismo di ritorno, un fenomeno in crescita che vede gli italiani all’estero tornare nei luoghi d’origine, riscoprendo le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni culturali e la lingua siciliana. Tra gli altri argomenti di rilievo, si discuterà anche di infrastrutture e reti sociali che uniscono le comunità italiane nel mondo. Un altro momento significativo sarà la presentazione ufficiale di Danila Sollazzo come nuovo presidente dell’Associazione Italiani nel Mondo, prevista nei prossimi giorni durante una conferenza stampa dedicata.