Favara celebra San Francesco. Fede e comunità nel segno degli 800 anni

Un momento che mette insieme spiritualità e partecipazione. Domenica 22 marzo 2026, il Convento Sant’Antonio sarà il cuore delle iniziative legate agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, tra le figure più amate della tradizione cristiana. Il programma è semplice. Alle 18:00 partirà la processione da Piazza d’Armi verso il convento. A seguire, alle 18:30, la celebrazione eucaristica guidata dall’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. L’anniversario segna otto secoli dalla morte del Santo. Il suo messaggio resta attuale: fraternità, pace, rispetto per il creato. Valori che oggi tornano centrali, in un tempo segnato da tensioni e difficoltà sociali. La sua vita, fatta di essenzialità e fiducia, continua a essere un punto di riferimento. Per questo anniversario, Papa Leone ha promosso un Anno Giubilare speciale, in corso fino a gennaio 2027. Durante questo periodo, chi visiterà una chiesa francescana potrà ottenere l’indulgenza plenaria, secondo le condizioni previste.

L’iniziativa di Favara si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge le comunità francescane. Non è solo una celebrazione, ma anche un invito concreto a vivere ogni giorno i valori francescani. La giornata del 22 marzo segna così l’inizio di un cammino fatto di riflessione e impegno per tutta la comunità. La partecipazione è aperta a tutti.