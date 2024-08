Favara celebra San Giuseppe: una settimana di musica e spettacoli

A partire da domani, domenica 25 agosto, Favara si prepara a vivere una settimana ricca di eventi e celebrazioni in onore di San Giuseppe. Il cuore dei festeggiamenti sarà Piazza Cavour, che ospiterà una serie di concerti e spettacoli, combinando musica contemporanea e tradizioni locali. I festeggiamenti prenderanno il via domenica sera con l’attesissimo concerto di Paolo Meneguzzi. Il noto cantante, amato dal pubblico per i suoi successi pop, darà il via a una settimana di musica e spettacolo che si concluderà lunedì prossimo, 2 settembre.



Il programma è variegato e promette di soddisfare tutti i gusti. Il 27 agosto, la piazza sarà animata dal gruppo folcloristico Fabaria Folk, che riporterà in scena le antiche tradizioni popolari siciliane con balli e canti tipici. Il 28 agosto, sarà la volta del cantautore Danilo Sacco, chitarrista ed ex frontman dei Nomadi, che emozionerà il pubblico con una selezione di brani del celebre gruppo e alcune sue composizioni.



Un evento unico nel suo genere avrà luogo il 29 agosto, quando Piazza Cavour sarà invasa dal suono delle percussioni: oltre 20 postazioni di batteria e numerosi musicisti daranno vita a una serata spettacolare, all’insegna del ritmo e dell’energia. Il 29 agosto, Piazza Cavour sarà il teatro di un evento unico: una serata interamente dedicata alle percussioni. Più di 20 postazioni di batteria saranno allestite nella piazza, creando un’energia travolgente grazie all’abilità di numerosi batteristi che si alterneranno. Il 30 agosto, il palco sarà occupato dai Cugini di Campagna, storico gruppo musicale italiano che dagli anni ’60 ha fatto sognare intere generazioni con le sue melodie romantiche.



Il giorno successivo, il 31 agosto, sarà la volta di Fiordaliso, che interpreterà il suo celebre brano “Non voglio mica la luna” e tanti altri facendo rivivere al pubblico i suoi successi più amati della musica italiana.



La settimana di celebrazioni si chiuderà lunedì 2 settembre con l’atteso concerto di LDA, giovane artista che ha conquistato il cuore dei fan con il suo talento e la sua musica.



I festeggiamenti in onore di San Giuseppe rappresentano un appuntamento imperdibile per la comunità di Favara, unendo musica, tradizione e momenti di aggregazione, in un’atmosfera di festa e devozione.