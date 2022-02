Favara. Celebrazione 77esimo anniversario della scomparsa di Calogero Marrone

Martedì, 15 febbraio p. v. alle ore 9:30 in diretta streaming sulla pagine F. B. di Favaraweb in collegamento dal Liceo Statale “M. L. King” di Favara, l’ANPI e L’Istituto Marrone di Favara, in collaborazione con tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di Favara, ricordano il 77esimo anniversario della scomparsa di Calogero Marrone, antifascista, partigiano “Giusto tra le Nazioni”.

Calogero Marrone il “Perlasca di Favara” per sfuggire alle angherie e ai soprusi del commissario di sicurezza fascista di Favara, semplicemente perché rifiutava di prendere la tessera del Partito Nazionale fascista, emigrò a Varese, dopo aver vinto un concorso bandito da quel Comune della Lombardia.

Da capo ufficio dell’Anagrafe cittadina, falsificò le carte di identità di centinaia di ebrei e antifascisti, salvando loro la vita e/o dalla deportazione dei campi di sterminio tedeschi.

Denunciato da un anonimo delatore, fu prima licenziato dal podestà varesino Castelletti, poi rinchiuso in diversi carceri italiani ed, infine, deportato nel campo di concentramento di Dachau, in Germania, dove morì di tifo petecchiale il 15 febbraio 1945.

Martedì prossimo alla presenza di diverse Autorità provinciali e locali, tra cui il Prefetto dott/ssa Maria Rita Cocciufa, il Tenente Fabio Armetta, Comandante Caserma Carabinieri ed il Sindaco Antonio Palumbo, di tutti i Dirigenti Scolastici e degli alunni e studenti delle sette scuole favaresi, dell’unico nipote vivente a Favara, Gaetano Schifano, dei due presidenti promotori dell’iniziativa, sarà ricordata la figura e l’opera di Calogero Marrone.

Alle 12:00 sarà deposta una corona di fiori nella stele dell’Eroe, in piazza della Pace.