Favara. Celebrazione dell’Inclusione: “La parata di Natale senza barriere” spalanca le porte alla diversità

Le strade di Favara si preparano a accogliere la terza edizione della “Parata di Natale Senza Barriere“, un evento magico organizzato dalle “Associazioni in Festa”, un coordinamento di varie associazioni di volontariato del territorio. In un’atmosfera di festa e solidarietà, la parata, in programma domenica 17 dicembre 2023, si propone di coinvolgere cittadini di tutte le età, abbracciando la diversità e celebrando l’inclusione. Il successo delle edizioni precedenti ha consolidato l’entusiasmo della città, spingendo gli organizzatori a presentare un format collaudato ma ricco di nuove sorprese. Con lo spirito inclusivo come filo conduttore, la giornata promette divertimento per tutti, indipendentemente dalle abilità psico-fisiche, trasformando la diversità e la disabilità in vere protagoniste di questa celebrazione natalizia. Il corteo, che partirà da Corso Vittorio Veneto alle 10:00, vedrà auto d’epoca splendidamente addobbate inaugurare il percorso, seguite dalla slitta di Babbo Natale e da una sorpresa che riporterà la magia delle festività del passato. Corpi di ballo, Gruppi Folk e animatori si esibiranno lungo il percorso da via Kennedy a Piazza Cavour, rendendo la parata un’esperienza indimenticabile.

Il programma dettagliato prevede l’accoglienza dei partecipanti con distribuzione di gadget in Corso Vittorio Veneto alle 09:30, seguita dall’inizio della parata verso Via Kennedy alle 10:00. Lungo il percorso, soste in Piazzetta Kennedy, Piazzetta Olimpia e di fronte alla Chiesa Madre offriranno esibizioni, animazioni e balli coinvolgenti. La parata culminerà in Piazza Cavour alle 12:00 con spettacoli, animazioni, balli e un momento conviviale, un’occasione per condividere la gioia del Natale e rinsaldare il legame comunitario. Gli organizzatori estendono un caloroso invito a partecipare a tutti, affinché insieme possiamo rendere questa giornata indimenticabile, dedicata all’inclusione, alla solidarietà e alla magia delle festività natalizie.