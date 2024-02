Favara. Centro storico in primo piano: Il consiglio comunale si impegna per il cambiamento

Il presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, ha emesso un importante invito alla comunità per partecipare a una seduta straordinaria e aperta che si terrà il prossimo 9 febbraio 2024. L’incontro avrà luogo alle ore 18:00 presso la sala consiliare, situata nei suggestivi locali di Piazza Cavour, e sarà trasmesso in diretta streaming. L’obiettivo principale di questa convocazione è affrontare il preoccupante stato di degrado del nostro Centro Storico.

L’ORDINE DEL GIORNO sarà incentrato su questa importante discussione, poiché il recupero del Centro Storico rappresenta una priorità fondamentale per la nostra comunità. Le decisioni prese in questa seduta avranno un impatto significativo sul futuro estetico e funzionale del cuore storico della città. Pertanto, si invita caldamente ogni membro della comunità a prendere parte a questa importante seduta del Consiglio Comunale, dimostrando così il proprio impegno per il futuro della nostra città.