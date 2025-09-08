Favara, cerimonia di saluto a Don Calogero Lo Bello e Don Michele Termine

Si è svolta oggi pomeriggio, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Favara, la cerimonia ufficiale di saluto a Don Calogero Lo Bello e Don Michele Termine, assente per motivi personali. Don Lo Bello, presidente del Consiglio Pastorale cittadino e parroco della Parrocchia B.M.V. dell’Itria, è stato accolto dal presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, dal comandante della Tenenza dei Carabinieri Paolino Scibetta, da autorità civili e da diversi consiglieri comunali. Il tutto in un clima di gratitudine e riconoscenza.



L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, ha rappresentato un momento significativo per la comunità favarese, che ha voluto ringraziare i due sacerdoti per l’impegno pastorale e per il servizio reso negli anni alle rispettive parrocchie e all’intera città.



Durante l’incontro, arricchito da interventi e testimonianze, è stato evidenziato il valore del lavoro svolto nel creare rapporti di vicinanza con i fedeli, nel promuovere iniziative sociali e culturali e nel mantenere viva la dimensione comunitaria delle parrocchie. Momento di particolare commozione è stato quello vissuto dal presidente del Consiglio comunale, Miriam Mignemi, che non è riuscita a leggere la pergamena destinata a Don Calogero Lo Bello.



La cerimonia si è conclusa con un applauso corale, segno dell’affetto e della riconoscenza che la città di Favara nutre nei confronti di Don Calogero Lo Bello e Don Michele Termine.