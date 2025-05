Favara. Che gran successo il concerto musicale di fine anno dell’I.C “V. Brancati”!

La musica unisce, annulla le distanze e crea ponti emozionali. Ed oggi pomeriggio, giovedì 29 maggio dalle ore 17.30 in poi presso il Teatro Comunale ex Boccone del Povero San Francesco, a rendere tutto ciò reale ci ha pensato l’I.C “V. Brancati” di Favara con il concerto di fine anno organizzato dai docenti di strumento musicale.

Fiore all’occhiello dell’Istituto comprensivo diretto dalla prof.ssa Carmelina Broccia, l’indirizzo musicale è seguito da discenti particolarmente talentuosi i quali, grazie all’estrema preparazione dei docenti di strumento, coltivano giorno dopo giorno una sana passione: quella per la musica.

Nella sala del teatro comunale, in un susseguirsi armonico, gli studenti si sono esibiti nei vari strumenti sotto l’eccellente direzione del prof. Roberto Saccà.

A condurre la manifestazione musicale la prof.ssa Ombretta Canu che- con maestria ed eleganza- ha saputo ben scandire i vari momenti, rendendo il tutto fluido e piacevole.

Dal pianoforte, al clarinetto all’ensemble di chitarre, di tastiere e violini. Da successi facilmente riconoscibili come ” Take on me” ri adattata dal prof. Salvatore Sciacca, alla composizione originale “Tema Nobile” scritta dal prof. Paolo Nobile. E poi ancora, musica da camera curata dal prof. Giuseppe Francolino, a “Viva la vida” dei Coldplay.

Emozionante, per la sonorità calde ed avvolgenti l’ensemble di clarinetti preparati dai docenti Daniela Lo Conti e Roberto Saccà e il ricordo del tempo perduto sulle note del “Piccolo Valzer”.

Dopo l’omaggio alla geniale musica del grandioso Maestro Ennio Morricone con il “Medley for Morricone”, arrangiato e diretto dal prof. Roberto Saccà, è stata la volta dell’ensemble di tastiere e violini, in un mix in crescendo di melodie della tradizione e moderne, preparate dai professori Elisa Baglieri e Federico Brigantino per il violino e dal prof. Antonino Cusumano per il pianoforte.

E poi un tocco di contemporaneità con il brano “Faded” del DJ Alan Walker in un ensemble di violini e pianoforte diretto dal prof. Federico Brigantino, si è passati all’esecuzione del brano “Refrain”- diretto dal prof. Antonino Cusumano- con il quale gli alunni dell’I.C “Brancati” si sono classificati al secondo posto del Sesto Concorso Nazionale Josè Cardinale di Mussomeli. Con “A Thousand years”- colonna sonora del film Twilight- con la direzione della prof.ssa elisa Baglieri- si è conclusa la performance di tastiere e violini.

Infine, omaggio agli ABBA con “ABBA Tribute” per salutare tutti i presenti sulle note travolgenti di S.O.S e Mamma Mia.

Che spettacolo grandioso! Un successo reale per una scuola che punta a valorizzare l’alunno in ogni suo aspetto grazie all’entusiasmo dei team dei docenti che seguono in questo la Dirigente Scolastico prof.ssa Carmelina Broccia.