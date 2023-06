Favara. Chiuso l’anno scolastico, al Liceo Statale “M.L.King” si festeggiano i docenti che vanno in pensione

Il 10 giugno 2023, è calato il sipario su un altro anno scolastico. E se il mese di giugno è sinonimo di esami di maturità, dove centinaia di migliaia di studenti sono chiamati ad affrontare- a partire dal 21 giugno- il tanto atteso ma temuto Esame di Stato, al tempo stesso, giugno è mese degli ultimi saluti da parte dei professori che vanno in quiescenza. Ed anche al Liceo Statale “M.L.King” di Favara- diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella, sono quattro i docenti che vanno in pensione. Il prof. Vincenzo Buggea, il prof. Gaetano Filorizzo Pellegrino, la prof.ssa Giovanna Randisi e la prof.ssa Mimì Santamaria che, nella giornata di oggi, sabato 17 giugno- hanno festeggiato il traguardo della pensione insieme al D.S, al corpo docente, al personale amministrativo ed al personale Ata. Accompagnati dai loro familiari ed avvolti dal calore dei colleghi, hanno desiderato condividere con i presenti un banchetto conviviale, in allegria ed amicizia, perché la scuola è anche questo: luogo di affetto e stima.

I professori che dal 1 settembre saranno a riposo, dopo tanti anni di onorato servizio, hanno avuto nel corso degli anni un arduo compito: formare- ognuno per le proprie specializzazioni didattiche- generazioni di studenti, all’insegna della libertà di pensiero e di espressione, offrendo loro gli strumenti per ricercare e scoprire il loro vero sè, le loro passioni e le loro attitudini. Hanno avuto l’onore- più che l’onere- di essere per un certo periodo della vita, delle guide e dei punti di riferimento per i ragazzi. Sono stati, insieme ai giovani discenti, compagni di viaggio in questo percorso che è la vita. Ai professori Vincenzo Buggea, Gaetano Filorizzo, Giovanna Randisi e Mimì Santamaria- pilastri e memorie storiche della scuola e dei suoi cambiamenti- vanno i nostri migliori auguri di felice vita. Grazie per aver dedicato con abnegazione la vostra vita alla cultura, all’istruzione e alla formazione.