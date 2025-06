Favara, ci siamo quasi: tutto pronto per la prima Passeggiata Equestre

Mancano pochi giorni a domenica 29 giugno 2025, quando Favara vivrà una giornata fuori dal comune. Per la prima volta, cavalli e carretti sfileranno per le vie cittadine in onore della Beata Maria Vergine dell’Itria. Una processione laica, ma profondamente radicata nella devozione popolare e nella memoria contadina. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’associazione “I Cavalieri della Valle” e l’A.S.D. Pioppo. Il raduno è previsto alle 15:30 in piazzale Giochi Olimpici, nei pressi dello stadio, Il corteo equestre partirà invece alle 18.30 per arrivare alla Villetta della Pace intorno alle 23. In sfilata 140 cavalli e 24 carretti, simboli di un’identità che resiste al tempo.



La data scelta non è casuale: i festeggiamenti per la Madonna dell’Itria rappresentano un momento molto sentito dalla comunità. L’evento, infatti, punta a diventare un appuntamento fisso, unendo tradizione religiosa e proposta turistica. Durante la manifestazione sarà possibile richiedere scatti di foto e video grazie alla presenza di fotografi ufficiali. Un’occasione per portare a casa un ricordo personale o realizzare un book fotografico da condividere sui social. Un passo lento, al ritmo degli zoccoli. Favara si prepara a raccontare se stessa anche così: attraverso la spiritualità, la natura e le tradizioni di un tempo che torna a farsi presente.