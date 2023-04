Favara: comitato cittadino contro l’antenna Vodafone, “individuare un sito alternativo”

Il Comitato cittadino di Favara si oppone all’installazione dell’antenna della società Vodafone in via Setti Carraro e ha annunciato l’attivazione di una petizione popolare per documentare la forte rimostranza della comunità nei confronti di questo tipo di installazione in pieno centro abitato. Il Comitato ha tenuto un momento di raccoglimento lo scorso 14 marzo in piazza della Pace, al quale hanno partecipato scuole e cittadini, e ora ha deciso di raccogliere firme per sensibilizzare l’amministrazione comunale. Il Comitato sostiene che la società Vodafone debba individuare un sito alternativo possibilmente lontano dal centro abitato. La petizione sarà depositata in comune entro 30 giorni e una delegazione del Comitato sarà presente alla conferenza dei servizi che si terrà il 19 aprile presso la stanza del sindaco. I membri del Comitato cittadino sono Gero Bellavia, Calogero Piazza, Pasquale Cucchiara e Viria Parisi.