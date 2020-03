Favara. Comitato ITRIA per l’acqua pubblica: “Non c’è peggior sordo….(Girgenti Acque”)

In un periodo di piena emergenza sanitaria Girgenti Acque SpA fa parlare di se. Ovviamente mai in senso positivo, considerata la sua pessima gestione del prezioso liquido. Se la distribuzione dell’acqua a Favara suscitava proteste in tempi normali, adesso, col Coronavirus, diventa una emergenza anche sanitaria. Ma il tutto nel silenzio della Sindaca Anna Alba, la massima autorità sulla salute pubblica del nostro comune. Dopo la lettera al Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento Dario Caputo da parte del Gruppo misto in Consiglio Comunale, adesso ci scrive una lettera il comitato Itria che integralmente pubblichiamo.

Non c’è peggior sordo….(Girgenti Acque)

Così una volta si diceva, oggi nel mese di Marzo 2020 abbiamo scoperto chi è il sordo a cui da sempre l’agrigentino si è riferito: Girgenti Acque.

Una volta l’acqua veniva distribuita con un ritardo più o meno notevole solo d’estate. L’Ente erogatore allora si giustificava addossando la responsabilità alla siccità e alla stagione estiva che richiede un consumo di acqua superiore a tutte le altre stagioni. Queste sono favole, storie di altri tempi, quando l’acqua serviva per i bisogni stretti alla sopravvivenza dell’uomo: per cucinare, per dissetarsi e per l’estrema esigenza igienica (lavarisi a faccia). Oggi l’acqua è l’elemento primario nella gestione di una casa con annessa famiglia. In altre regioni e anche in alcune province siciliane il rubinetto, basta aprirlo, per attingere acqua 24 ore su 24. Da noi non è mai successo; il rubinetto scorre a cadenza settimanale soltanto per tre o cinque ore, quando va tutto bene, e l’evento sa di qualcosa di miracoloso.

Oggi siamo stanchi di attendere il turno dell’acqua che, con molta frequenza, viene anche sospeso e rimandato a date non meglio indicate. In pieno inverno abbiamo registrato turni di erogazioni, per poche ore, una volta tanto e a cadenza di 10-12 giorni nella migliore delle ipotesi. L’acqua oggi è un vero e proprio business. Infatti tutti i cittadini sono stati costretti a procurarsi vasche di diverse migliaia di litri e poi quando si esaurisce la scorta fornita da Girgenti Acque, bisogna fare ricorso alle autobotti private da cinque, otto, dieci e anche quindici mila litri di acqua. In un periodo di crisi economica come il nostro, gli unici automezzi che circolano notte e giorno, comprese le domeniche e le feste di ogni genere, sono le autobotti dei privati che corrono all’impazzata per soddisfare qualche richiesta in più. Girgenti Acque di tutto questo è a conoscenza eppure lascia che tutto venga risolto dall’utente che si vede mettere le mani in tasca due volte: primo per pagare il privato con l’autobotte e poi Girgenti Acque perché è il gestore privato, si fa per dire, che in sostituzione del pubblico distribuisce l’acqua a tutta la provincia di Agrigento o quasi. L’utente si viene a trovare tra due fuochi: se non ha soldi non può richiedere il servizio al privato, oppure viene staccata l’erogazione se non paga il costo ELEVATO a Girgenti Acque.

In una società come la nostra, non più con le caratteristiche medievali ma con l’esigenza di un essere umano del terzo millennio, spesso ci si viene a trovare con le vasche asciutte e i rubinetti a secco.

Il momento che stiamo vivendo non è cronaca di tutti i giorni. L’ultima epidemia fu la SPAGNOLA, giunta da noi un secolo fa, che allora ha decimato anche le famiglie di Favara. Ora sta per arrivare, se non è già arrivata, una epidemia, manifestatasi inizialmente in una città cinese e in poche settimane sta travolgendo tutto il mondo. Le cronache dicono che dopo la Cina il paese più colpito è l’Italia e dell’Italia la parte più coinvolta è il Nord. Già comunque si avvertono i sintomi al centro e secondo le previsioni fra qualche settimana verrà travolto anche il Sud.

L’assenza di acqua favorirà l’espandersi del Corona-virus?

Come laveremo le mani seguendo le indicazioni delle Istituzioni centrali sanitarie, spesso e diverse volte nel corso di una giornata, se Girgenti Acque continua a non distribuire il prezioso ed indispensabile liquido con adeguata frequenza e regolarità?

Comitato ITRIA per l’acqua pubblica – Favara

Per info: Prof. Giuseppe Alongi cell. 3381306745 Prof. Francesco Presti cell. 3347010741