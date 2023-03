Favara. Comunità in lutto: domani i funerali di Davide Licata

L‘obitorio dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento è stato il luogo dove è stata eseguita l’autopsia su Davide Licata, il dodicenne deceduto la scorsa settimana durante un allenamento presso la palestra dell’Istituto Guarino Di Favara. L’equipe medica nominata dalla Procura ha analizzato i dati raccolti sul giovane ragazzo, cercando di capire la causa del suo improvviso decesso.

I risultati dell’autopsia non saranno noti prima di almeno sessanta giorni, ma si spera che forniscono maggiori informazioni sulla morte del giovane atleta. Intanto, la famiglia e gli amici di Davide si preparano a dire addio al ragazzo con una cerimonia funebre che si terrà domani alle ore 16:00 presso la chiesa San Pietro e Paolo. Nella giornata di domani, 30 marzo, in contemporanea ai funerali del piccolo Davide Licata, che si terranno alle 16 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo sarà lutto cittadino a Favara. A disporlo è stato il sindaco Antonio Palumbo con un’ordinanza firmata oggi pomeriggio. Come segno di vicinanza della città alla famiglia del piccolo, morto in circostanze tragiche, è stato richiesto ai titolari di attività commerciali di sospendere le attività dalle 16 alle 18. Le bandiere degli enti cittadini saranno listate a lutto e a mezz’asta.

In questo difficile momento, l’intera comunità si stringe intorno alla famiglia di Davide, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze per la perdita del giovane ragazzo.